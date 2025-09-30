「なんでりょーくん透けてるの？」東海オンエア・りょう、浴衣姿に意外な反響「一気に怖くなった」
YouTuberグループ・東海オンエアのりょうさんは9月29日、自身のInstagramを更新。浴衣姿を披露しました。
【写真】東海オンエア・りょう、浴衣姿に意外な反響？
この投稿にファンからは、「りょうくんすてき〜似合ってる」「りょうくんかっこいい」など、称賛の声が寄せられる一方で、「なんでりょーくん透けてるの？」「千と千尋の神隠しの世界に行ってない？」「雲の上の存在過ぎて、私にはりょうさんが透けてみえます」「合成？w」「なんかの企画、、？」「透けてるって言われてるのおもろ過ぎる」「一気に怖くなった」といった声も寄せられています。
(文:古原 美咲)
「なんかの企画、、？」りょうさんは「ちょっと丈が短い」とつづり、浴衣姿を披露しました。とてもよく似合っており、抜群のスタイルが際立っていますが、一方で上半身が透けて見えるように映っていることが話題に。浴衣の柄によるものなのか、不思議な印象です。
「彼女が撮影してくれたのかな」りょうさんはInstagramで、日常ショットを多数公開しています。8日の投稿では、「ディズニーに行きました エンタメの王かよ」とつづり、上海ディズニーランドでの写真を公開。コメントでは、「彼女が撮影してくれたのかな」「東海が幸せそうな姿は元気もらえる〜」「かわい過ぎる笑顔」との声が寄せられています。今後のりょうさんの投稿も楽しみですね！
