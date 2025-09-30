「成長しすぎじゃね？」上田竜也、“久々に会った”マリウス葉との“身長差えぐい”2ショット公開「嘘だろ？」
元KAT-TUNの上田竜也さんは9月29日、自身のInstagramを更新。懐かしい人物とのツーショットを公開しました。
【写真】凸凹ツーショットに驚きの声
コメントでは、「異色のコラボじゃんかわいい」「レアなツーショット マリウスくん元気そう！」「身長差ありすぎて耳キーンってなる」「デビュー当時の印象だと小さくて可愛い天使だけど今は背が高くなってカッコイイ系だもんね！！」「上田くんっていつも私たちの見たいものを見せてくれるから本当に好き」「身長差えぐいて」「大きくなったね笑」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「身長差ありすぎて耳キーンってなる」「え ちょまっ 嘘だろ？」と切り出した上田さん。「マ、マリウス お前そんなデカかったっけ？」と、元Sexy Zone（現timelesz）のマリウス成龍葉さんとのツーショットを1枚載せています。「久々に会ったけど成長しすぎじゃね？」とのことで、上田さんとの身長差は50センチ以上はありそうです。おそらく上田さんはしゃがんでおり、マリウスさんは直立しているため身長差があるように見えたという、上田さんのユーモアあふれる投稿となりました。
「相変わらずモテモテで困っちゃう」自身のInstagramで芸能人とのツーショットをたびたび公開している上田さん。24日には「相変わらずモテモテで困っちゃう」と、俳優の剛力彩芽さんとの“デレデレ”ツーショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
