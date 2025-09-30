フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。夫「バナナマン」日村勇紀（53）との関係について場面があった。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻、今年7月に結婚したばかりのK―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊、タレントの川口葵夫妻が出演した。

「格闘家の妻は大変っぽい」という質問に、〇を上げた矢沢は「いやもう、試合前とかは、ほんとにもうピリピリしすぎちゃって、誰も夫にちょっと近づけない」。引退して16年となるが「本当に結婚もしたてが（現役）最後らへんだったので、で、子供もいなかったので、2人の時間だったんですけど。その頃は本当に集中して、あまりにも練習して、集中しすぎてるんで、私も他のこと考えてほしくなかったんですよ」とした。

これに魔裟斗は「いや、僕らからすると、一戦一戦人生懸けて戦っているつもりなんで。だから負けたら人生が終わりだくらいの気持ちで試合に臨んでたんで、やっぱり負ける恐怖が凄いんですよ。その恐怖が、ピリピリ感があって。負けたらダメだ、負けたらどうしよう。負けないために練習をいっぱいするわけですよ。そしたら余計疲れるんですよ。で、体も疲れて精神も疲れてイライライライラしてくるわけです。という状況がやっぱり、まだ20代だったんで」と振り返った。

ただ「でも家の中では普通なんですよ」と矢沢。「家の中ではもう普通で穏やかなんですけど、でも体重も調整しないといけないとか、対戦相手の情報はテレビで入ってくる。テレビをつけていると、夫が目にしちゃうと相手の選手のことばっかり考えて、こうどうやったら勝てるかなとか考え出しちゃうんですよ。で、そうすると眠れなくなるとか。なので、もう一切そういうことは、体重のこともあまり落ちてなくても、本人から口に出さないように、周りには“今日ちょっとこのくらいしか落ちてないんで、あんまり触れないように”とか」。魔裟斗も「トレーナーが連絡して“今日はあんまり食わすな”とか」と応じた。

すると、神田は「体重計に乗るときに横でパって見るんですか？」と質問。矢沢は「本人も乗って、私も隣にいるんでだいたい見ますし、だいたい表情とかで“ああ、あんまりだな”とか、食べ物の量で、もうわかってくるんですよ」と返答。

これに「ハライチ」澤部佑が「神田さん、大変じゃないですか？」と聞くと、神田は「ある意味、我が家も一緒ですけどね。お笑い格闘家の体形を維持するために大変なんですよ」とニヤリ。澤部は「怠惰でブクブク太っただけだろ！」とツッコミ。

「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一も「維持が難しい」。神田は「妻も大変なんですよ」と笑った。