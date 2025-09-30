BMWが新「“V8”SUV」発表！ 「ブラック」外装＆“豪華内装”を採用！ 3リッター直6もある「X5エディション シャドー」登場

ブラックをテーマにした、内外装が精悍な限定モデル

BMWジャパンは2025年9月17日、ミドルサイズSUV「X5」に特別仕様の限定車「Edition Shadow（エディション シャドー）」を発表しました。日本限定120台のこのモデルは、はたしてどのような魅力を持っているのでしょうか。

精悍なブラック仕上げが際立つBMW「X5 エディション シャドー」

BMWの「X5」は1999年に初代が登場し、“SAV（スポーツ・アクティビティ・ビークル）”という新たなジャンルを切り拓いたモデルです。現行型は第4世代で、力強い走りと上質な室内空間、先進的な運転支援システムを備え、世界的に高い評価を得ています。

日本仕様では、3リッター直列6気筒ディーゼルターボ＋48Vマイルドハイブリッドを搭載する「xDrive40d」と、4.4リッターV型8気筒ガソリンターボ＋48Vマイルドハイブリッドの「M60i」が展開中です。

今回発表された「エディション シャドー」は、M Sport パッケージ プロをベースに外装をブラックで統一。ブラックキドニーグリルやブラックモデルバッジを採用し、存在感を際立たせています。

さらに専用22インチのオールブラックホイールを装備。Mハイグロス・シャドーラインやMスポーツエグゾースト、ブルーキャリパーのMスポーツブレーキも標準装備し、精悍さとスポーティさを高めています。

ボディカラーはブラック・サファイアとBMW Individual ドラバイト・グレーから選択可能。インテリアではBMW Individualピアノフィニッシュ・ブラックのトリムやクラフテッド・クリスタル・フィニッシュを採用し、黒基調の室内に上質な輝きを加えています。

シートはフルレザーメリノ（ブラック）を採用し、xDrive40d仕様ではエクステンディッド・メリノ・レザーを組み合わせました。

さらにインテグレーテッド・アクティブ・ステアリングやMアルカンタラルーフライニングを備え、スポーティさとラグジュアリーを融合しています。M60i仕様にはパノラマガラスサンルーフも標準装備され、開放感を演出します。

車両価格（消費税込）は「X5 xDrive40d Edition Shadow」が1398万円、「X5 M60i xDrive Edition Shadow」が1660万円。

販売は全国120台限定で、その内訳はxDrive40dのブラック・サファイアが65台、ドラバイト・グレーが50台、M60i（ドラバイト・グレー）が5台となっています。

注文は全国の正規ディーラーにて2025年10月16日まで受け付けられ、納車は10月から順次開始予定です。特別な漆黒の装いと専用装備をまとった「X5 エディション シャドウ」は、限定台数と精悍なスタイルで、プレミアムSUV市場に強い存在感を示す一台となりそうです。