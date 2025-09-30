声優の石川界人と内田真礼が30日、SNSで結婚を発表した。連名で文書を発表し「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告した。

石川と内田は「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と感謝。その上で「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と結婚の経緯をつづった。

そして「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております」とした。

2人は12年「好きっていいなよ。」での初共演から、13年で71作品の共演がある。主な作品では「青春ブタ野郎」シリーズの豊浜のどか、梓川咲太がある。