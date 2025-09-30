BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）のソウル市内の自宅に対する不法侵入事件に関し、所属企業のビッグヒットミュージックが29日、進捗状況を報告した。ファン向けプラットフォームWeverseで「最近、BTSメンバーの自宅に無断侵入を試みた事件が数回発生した。数回にわたり侵入の試みがあり、当社は警察への申告と証拠提出などで捜査に積極的に協力している。一部に対しては検察送致決定が出されたことをお知らせし、当社は該当侵入者が厳重な処罰を受けられるよう最善を尽くす」と伝えた。

JUNG KOOKの一戸建て自宅には6月に30代の中国人女性、8月に40代の韓国人女性がそれぞれ無断侵入。いずれも現行犯で逮捕された。

所属事務所は「アーティストの住居空間を訪ねてきたり徘徊する行為、外部から見守る行為、個人情報流出などすべてのプライバシー侵害は住居侵入罪とストーキング犯罪処罰法違反で刑事処罰対象になる。これはアーティストに深刻な不安と苦痛を与える不法行為で、安全で健全なファン文化のために必ず自制してほしい」と訴えた。