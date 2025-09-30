¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¡¢¤¢¤ÎÂà¾ì¥¥ã¥é¤Ë¡Ö°¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡× ¨¡ ÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤ÈÌ·½â¤â¡©
¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó1¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¡È¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÉºÆÅÐ¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©Æ±Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¡¢ÊÆLA¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¤½¤ÎÅú¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó1Âè1ÏÃ¡ÖÅ·¹ñ¤Î¤Ò¤È¤È¤¡×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥¨¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¡È¥Õ¥©¥®ー¡É¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¡¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤ÎÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¡£ÈÇ¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¡õ¡Ö¥¶¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¸å¡¢¿·¥·¥êー¥º¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó1Âè1ÏÃ¤Î½øÈ×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£© MARVEL 2024.
LA¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¥·ー¥º¥ó2¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥Ø¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ö°¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¿´¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥®ーÉü³è¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Ê²¾Àâ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£
°ìÊý¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥µ¥Ê¡¦¥¢¥Þ¥Ê¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ÎÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¥Õ¥©¥®ー¤ÎºÆÅÐ¾ì¤ò¼¨º¶¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¦¥£¥ó¥Àー¥Ð¥¦¥à¤â¡¢¥Ø¥ó¥½¥ó¤È¥«¥ì¥óÌò¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¢¥ó¥¦¥©ー¥ë¤Ï¡Ö¥·ー¥º¥ó2¤Ë°Û¤Ê¤ë·Á¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà¡Ê¥Ø¥ó¥½¥ó¡Ë¤È¤Þ¤¿»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥ó¥½¥ó¤ÎÈ¯¸À¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡©© 2025 MARVEL. All Rights Reserved.
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó3¤Ø¤Î¹¹¿·¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·ー¥º¥ó2¤Ë¤Ï¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ëÌò¤Î¥Á¥ãー¥êー¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¥ó¥°¥Ô¥óÌò¤Î¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥É¥Î¥Õ¥ê¥ª¡¢¥«¥ì¥óÌò¤Î¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¢¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢µìNetflix¥·¥êー¥º¤«¤é¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºÌò¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ê¥Ã¥¿ー¤¬Éü³è¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º¡Ù¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥ê¥éー¥É¡¢¡Ø¥ì¥¶ー¥Õ¥§¥¤¥¹ °Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¤Î¥ê¥êー¡¦¥Æ¥¤¥éー¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢µìNetflix¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤È¥¥ó¥°¥Ô¥ó¤ÎÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢º£¤ä¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÔÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÈºá²¦¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤Ï¶¦¤ËÀï¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡§¥Üー¥ó¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£¥·ー¥º¥ó1¤ÏÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
