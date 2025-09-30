BTS・V、自ら「ツンデレコンセプト」を提案!?除隊直後の広告撮影で見せたプロらしさ

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが「コカ・コーラ ゼロ」のキャンペーン撮影の現場を愉快なエネルギーで明るくした。

【写真】Vのキスショット

「コカ・コーラ・コリア」は最近、公式YouTubeチャンネルを通じて、「新しくなったコカ・コーラゼロのメイキングフィルムです」という動画を公開した。

「コカ・コーラ」の関係者は「今回の動画には、コカ・コーラとVの魅力がシナジーを発揮して誕生した名場面が臨場感いっぱいに盛り込まれている」と高い満足感を示した。

撮影現場に登場したVは、明るい挨拶とともに健康的な美しさに溢れる姿で視線を釘付けにした。除隊直後に行われた撮影であるため、厳格な軍人らしさが残っていて、さらに目を引いた。

（写真＝「コカ・コーラ・コリア」）V

Vは簡単な説明だけを聞いても自然に没頭し、「コカ・コーラ ゼロ」ならではの爽快感と楽しさを繊細な表情の演技とアドリブで披露した。

監督は「ブラボー」と叫びながら彼の即興演技に感嘆を惜しまず、現場のスタッフたちも歓声を送った。

特に、Vはコーラを渡す簡単な場面で「ツンデレコンセプト」を自ら提案し、さまざまなポーズと変化を加えた積極的な態度で臨んだ。

（写真＝「コカ・コーラ・コリア」）V

撮影の途中には几帳面にモニタリングを行い、プロフェッショナルな姿を見せた。

撮影を終えた後は、一緒に苦労したスタッフたちに90度の挨拶をしながら礼儀正しい姿を見せた。

ブランドアンバサダーとしてVは、「コカ・コーラゼロの強烈な爽快感と現場の楽しい雰囲気が調和し、いつにも増して幸せに撮影した」として、「動画の中の自分のように爽快感が必要な瞬間があれば、必ずコカ・コーラゼロとともにすることを願う」と感想を明らかにした。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。