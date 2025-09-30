あの、膝上ミニで抜群スタイル際立つショット公開「脚綺麗」「さすがの着こなし」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントのあのが29日、自身のInstagramを更新。番組出演情報とともにファッションショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】あの、抜群スタイル輝く膝上ミニコーデ
あのは「今週の出演情報」として多数の番組出演情報を一挙に報告するとともに、衣装でのオフショットを公開。黒のパーカーにピンクのフリルミニ丈、白のレースソックスと厚底シューズを合わせた、美しい脚のラインが際立つスタイルでは、ピースサインをしながらポーズを決めている。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「さすがの着こなし」「スタイル抜群」「可愛い」「出演情報たくさん嬉しい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
