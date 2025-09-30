地方の高知競馬に所属する女性ジョッキーの浜尚美騎手（２４）＝那俄性哲也厩舎＝が３０日、妊娠したことを自身のＸで発表した。

浜騎手は、「いつも応援してくださっている皆様にご報告があります。この度、新しい命を授かりました。安定期にも入り体調も良く、皆様に報告できることを嬉しく思います」と、妊娠を報告。「不安になる時もありますが、初めてのマタニティライフを夫婦で楽しみながら過ごしていきたいと思っています 地元が広島で両親とは離れていますが、夫や夫のご家族、職場の方々、支えてくださる人が沢山いて体調だけでなく心も落ち着いています 温かく見守っていただけたら嬉しいです」とした。

２０１９年４月に高知でデビューし、地方通算１２１勝。女性騎手のみで行われるシリーズ競走「レディスジョッキーズシリーズ２０２１」で総合優勝。ＪＲＡおよび地方競馬所属の見習騎手によるシリーズ競走「ヤングジョッキーズシリーズ」では、２０２３年に地方の西日本地区トップでトライアルラウンドを突破し、地方競馬の女性ジョッキーでは初めてファイナルラウンドに進出していた。３月３日に結婚したことを自身のＸで発表。本名は「市川尚美」になるが、今後も「浜尚美」の登録名で乗り続けていくと表明。４月からは休職することを報告していた。