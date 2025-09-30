【P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.】 2026年2月 発売予定 価格：14,300円

コトブキヤは、塗装組み立て済みプラモデル「P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.」を2026年2月に発売する。価格は14,300円。

本商品は「フレームアームズ・ガール」より「ドゥルガーII 軽装 Ver.」を塗装組み立て済みプラモデル「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL）」シリーズで立体化したもの。

コトブキヤプラモデルのデコレーションマスターをベースに商品化され、4種類のタンポ印刷済みの顔パーツ「癒し笑顔」「ドヤ顔」「ふくれっ面顔」「焦り顔」が付属。

また、専用武器として「ハジット」が付属し、各部可動と合わせて様々なアクションポーズを取ることができる。

PVC製の球体関節版の手首が左右それぞれ5種付属し、PVC製の手首の為、既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズの武装を持つ事もできる。

P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.

2026年2月 発売予定

価格：14,300円

サイズ：全高約150mm

