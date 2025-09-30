タイBLドラマ『Cutie Pie 2 You』、10・1よりU-NEXTで配信開始 タイ国内外で大ヒットしたロマンチックなラブコメディ
タイBLドラマ『Cutie Pie 2 You』（全8話）が、10月1日よりU-NEXTで独占配信されることが決定した。
【写真】無事に結婚できるのか？『Cutie Pie 2 You』場面ショット
『Cutie Pie』は、タイ国内外で大ヒットしたロマンチックなラブコメディ。前作では、許嫁（いいなずけ）同士である、クールなビジネスマンのリアンと、旧家の息子ながらやんちゃな大学生のグアが、一筋縄ではいかないもどかしい恋を繰り広げつつ、強い愛で結ばれる過程を描いた。
続編である『Cutie Pie 2 You』では、大学を卒業したグアに結婚を申し込むリアンをきっかけに、歌手を目指すグアの葛藤や成長が描かれる。2人の愛は試練を乗り越え、無事に結婚できるのかが見どころとなっている。
■あらすじ
大学卒業を迎えたグアに、結婚を申し込むリアン。そんななか、グアはアーティストのキリンとして、韓国の事務所から内定をもらう。結婚式の準備も始まり、グアはそのことをリアンに言えず…。強い愛で結ばれたリアンとグア。彼らは無事結婚できるのか。
