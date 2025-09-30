声優・小野賢章、石川界人と内田真礼の結婚祝福「めでたい！おめでとうー！！！」
声優の小野賢章が9月30日、自身のXを更新。同日、結婚を発表した声優・石川界人と内田真礼の連名の報告書面を添え「めでたい！おめでとうー！！！」と祝福した。
【画像】直筆で伝わる幸せオーラ！石川界人＆内田真礼の結婚報告文
この日の正午、内田と石川は書面を通じて「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と発表。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております」とつづった。
続けて「皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました。同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」と伝え「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と記した。
最後は「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」と決意を新たにし「結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております。未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージしている。
内田は、アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役などで知られる人気声優で、実弟は声優の内田雄馬。石川は『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『盾の勇者の成り上がり』岩谷尚文役、『青春ブタ野郎』シリーズの梓川咲太役などで知られる。
