ちょんまげラーメンのきむが３０日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」で突然、号泣し、スタジオを困惑の笑いに引き込んだ。

この日は「週刊ヤングジャンプ」と「ラヴィット！」のコラボ企画で、かが屋の絵になる写真旅として、田村真子アナを加賀翔が撮影するロケを行った。

なすなかにしも同行した撮影舞台は鎌倉で、七里ガ浜高横の坂で、江ノ電をバッグにはじける笑顔を見せたり、カフェでパンケーキを頬張ったり、浴衣姿でしっとりした姿を見せたり…と、全部で３９８４枚もの写真を撮影した。

この中の１枚がヤングジャンプの表紙に選ばれることになるが、その前にこの日撮影した写真をみんなで振り返り。いろんな表情の田村アナが魅力的に撮影されていた。

このＶＴＲを見た後、川島明が「泣いている方がおられまして」と言うと、カメラはきむのワンショットに。きむは「あい…愛されて育ったんだなって思って」というと号泣だ。

スタジオからは「娘さんとかぶるねんな。何歳やっけ？」との声が。きむは「４歳です」というと、川島は「ちょっと早い」と笑うも「親目線でね。あんないい笑顔ができるのは、職場にも仲間にも恵まれたっていうね、その涙ということで」とキムの涙を説明するも「友達、転校するんか」とツッコんでいた。