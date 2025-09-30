女優山口智子（60）が30日、都内で行われた、フジッコ「リッチモ」新商品発表会に登壇した。

食品メーカー「フジッコ」は発売開始から20年を迎えた「カスピ海ヨーグルト」シリーズから、新コンセプトのヨーグルト「リッチモ」を発売する。

「ヨーグルト大好き人間」という山口は「本当にヨーグルトに関してはめちゃくちゃうるさい。世界を旅する機会もあって、本当のヨーグルトの大ファン」と熱弁。「なぜ日本にはなかなか普及しないかと悶々していました。こちらを味見させていただいた時、ありがとうー！ と叫ばせていただきました」と同商品を絶賛した。

自身の健康観にもこだわりがあり、「体に耳を傾けておいしいと感じるものを選ぶようにすると、自ずと体にとって必要なものになると思う。おいしいと思うもの重視で食べるようにしてます」と明かした。同商品を笑顔で試食しながら「おいしくないとね！ （おいしくないと）体に良いものを食べてても体が喜んで吸収分解してくれないんですよ。絶対的においしさは必要ですね」と強調した。

同商品は新しいもっちり食感やリッチなミルク感、大容量パウチのパッケージが特徴。1製品で900グラムあるが「私にとってはほぼ食べきりサイズ。ほぼ毎朝食べきれますね」とにやり。「これで（おなかを）保たせて、15時、16時くらいから一杯やってつまみを食べたい」と語った。