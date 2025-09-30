＜10代狙うストーカー伯父さん＞義兄「可愛い、推しに似てる」は？娘にセクハラ文章【第1話まんが】
私はヒナ。夫ユウタ、娘ツバサと3人暮らしをしています。ツバサはすっかり大きくなり、今や高校生です。親の私が言うのもなんですが、整った可愛らしい顔をしていると思います。内面も、思春期ながらも親を頼ってくれますし、根も素直で可愛らしい子です。さてそんなある日のこと、ツバサの写真を目にした義兄から突然のLINEが……。なんだかツバサに執着しているような文面なので怖いです。ツバサに危害を加えるようなことがないといいのですが……。
私たちには義両親、義兄、私たち夫婦のLINEグループがあります。通知があったので見てみると……義兄が発言していました。しかしその内容が気味悪くて……私はただ、義両親に孫であるツバサの最近の写真を見せてあげたかっただけなのに、義兄が食いついてきたのです。
義兄からつづけてきたメッセージには、一通目よりさらに気持ち悪い内容が書かれていました。はじめは楽観的に考えていた夫もさすがに度を越していると感じたらしくすぐに義母に電話をして指摘してくれたのですが、どうも話が通じません。
義兄からのツバサへの執着はなんだかすごく怖いです。きっかけは、ツバサの制服姿の写真でした。
義兄は好きなアイドルにツバサが似ていると言い、気持ち悪いメッセージをいくつも送ってきました。
さらに、義実家への下宿や長期休暇中の滞在まで提案してきて正直恐ろしいです。義母に相談しても義兄をかばうばかりで話になりません。
夫が義兄に直接話しに行くことになりましたが不安は消えません。ツバサに何かあってからでは遅いのです。
なんとかして義兄の行動を止めなければ……と思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
