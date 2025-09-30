¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡×à51ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë½÷»ÒÂçÀ¸á¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä19Ç¯Á°¤Ë¥Ê¡¼¥¹Ìò¤Ç¿Íµ¤¡Ö³ØÀ¸À¸³è¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¥°¡¼!!¡×¤ÎÀ¼
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¡ª¡×18ºÐ¤Î³ØÀ¸¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡19Ç¯Á°¤ÎÃë¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬51ºÐ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¡½¡£²ÆµÙ¤ß¤ò½ª¤¨Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦à½÷»ÒÂçÀ¸á»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¤è¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¸å´ü¤Î¼ø¶È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏ»¼ÖÆà¡¹(¤í¤¯¤·¤ã¡¦¤Ê¤Ê¡¢51)¡£
¡¡¡Ö²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¡ª¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¡Á¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢18ºÐ¤Î²Ä°¦¤¤Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÅÐ¹»»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿♡¸å´ü¤â»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿Ï»¼Ö¤¬Âç³Ø¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÄÌ³Ø¤¹¤ëÏ»¼Ö¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö³ØÀ¸À¸³è¤ò¥Û¥ó¥Þ¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ê¤¡♡¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö¥°¡¼!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ªÃë¤ÎÂÓ¥É¥é¥ÞŽ¥°¦¤Î·à¾ì¡ÖÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦!¡×(TBSŽ¤2006Ç¯)¤Ç´Ç¸î»ÕÌò¤òÌ³¤á¤¿Ï»¼Ö¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¤¦¤Þ¡ª¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë02Ç¯¤ÎÊü±Ç³«»ÏÅö½é¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¶¥ÇÏ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤â¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¡¢14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£