¡¡¼ÂËå¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢µÁÄï¤Ï¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ä¡£¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2019¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÅÚ²°±ê²À¡Ê¤Û¤Î¤«¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿à²Ö²Ð¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤À¤¤¤Ö½©¤á¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¡º£¤Î¤¦¤Á¤Ë²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢8·î¤Ë¿·³ã¡¦Ä¹²¬²Ö²Ð¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÇ÷ÎÏ¤Î¸÷·Ê¤Ë¤¿¤À¤¿¤À´¶Æ°¡×¤ÈÂçÇ÷ÎÏ¤Î²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë²Ö²Ð¤òÂÔ¤ÄàÈà»áÌÜÀþáÉ÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸«¾å¤²¤¿¶õÁ´Éô¤¬²Ö²Ð¡×¡Ö¿°¤¿¤Þ¤ó¤Í¡¼¡×¡Ö²Ö²Ð¤è¤êåºÎï¤À¤è¡×¡Ö¥É¥¥Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ÂËå¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ì¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡£µÁÄï¤ÏGENERATIONS from EXILE TRIBE¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡£±ê²À¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¥×¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ö£Ø¥ê¡¼¥°¡×¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡×¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£