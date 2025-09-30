年間9,000万個もなくしてる? ロストボール“回収ビジネス”の舞台裏
日本ゴルフ場経営者協会の集計によると、日本のゴルフ場の利用者数は年間のべ約9,000万人。平均すると1人が1ラウンドあたり1〜3個ボールをロストしているといわれ、単純計算でも年間9,000万個以上のボールがコース内で行方不明になっていることになる。
池の底に沈んでしまったボールや林の中を探しても見つけることができなかったボール＝ロストボールは放置すればするほど溜まっていく。見た目が悪くなるだけでなく、プレーの妨げになったり、コース整備に悪影響を及ぼしたり、さらには環境に与える影響も無視できない。
茨城県のカントリークラブ ザ・レイクス（PGM）は27ホール中22ホールに池がからむ国内トップクラスの“池のコース”。同じホールで5回の池ポチャ記録を持つプレーヤーもいるそうだが、それでもリピーターが後を絶たない人気のゴルフ場だ。ロストボールの回収はゴルフ場と提携している専門業者が行うことが多く、同CCではコース内全15か所の池から月平均で約2,600球、年間では31,200球ものボールが回収されている。回収したボールは業者が買い取り、再利用可能なものは洗浄、仕分け、パッキングなどの工程を経てオンラインショップや実店舗などで販売。すでに世界各国でビジネスとして成り立っており、最大市場である米国の中古・再生ゴルフボールの販売規模は推定年間2 億ドル。世界最大のリサイクルゴルフボール企業、PG GOLFは全米数千のゴルフ場と回収契約を結び、1992 年の創業以来、9億球以上を販売してきた実績を持つ。日本ではどうか。「アメリカとはコース数も市場規模も比較になりませんが」と話すのはロストボールの買取・販売を行う株式会社アイゴルフの代表取締役・岩崎陽平氏だ。同社は1967年創業の老舗で、現在はゴルフ場での回収のほか宅配での買取にも対応。年間約200万球を再販している。同社が運営する買取サイト、ロストバイキングでは宅配買取にかかる配送料・査定手数料・振込手数料は無料で最低500球から（一部地域を除く）。ブランドや状態により価格は変動するが、相場の中心は1球あたり15〜30円。大口案件では過去に約10,000球を15万円あまりで買い取った例もあるという。
ここまで聞くと、「自分にもできるかも」と思うかもしれない。岩崎氏も「基本的にこのビジネスは参入障壁が低い」というが、実際のところはそれほど容易ではなさそうだ。作業時間はたいていプレーヤーのスタート前やホールアウト後の時間帯に限られ、池の底のボールを回収するには潜水資格を持ったダイバーを雇う必要がある。回収したボールのすべてが人気ブランドや状態の良いものとは限らず、ロストボールをロストしたものも含まれる。これらもバランスよく売っていかないとデッドストックはたまるばかり。亀裂が入るなど再使用不能なボールの処分にもコストがかかり、ある回収業者の話によると廃棄の割合は全体のおよそ1割に上り、産業廃棄物として1球あたり1.2円を支払っているという。そんな中、脱サラして1人でロストボール会社を立ち上げた人物もいる。福井県で『てんまり（旧TGS-SHOP）』を運営する牧野哲也氏だ。もともとシングルプレーヤーだった牧野氏は2018年、まず自身のホームコースで回収業務を開始。徐々に提携先を増やして現在は県内外11コースと契約し、それぞれ月1〜2回のペースで作業を行っている。作業は早朝が中心。池のほか、林の中やOB杭のさらに奥、崖の上まで見てまわる。時々、プレーヤーとして契約先のゴルフ場をラウンドすることもあり、次第にボールが行きそうな場所の見当がつくようになってきたという。回収後の洗浄、選別、包装などの工程も1人でこなす。品質をできるだけ落とさず汚れだけを落とすための洗剤や方法の研究にも余念がない。「そういったノウハウはもちろん必要。でも一番大切なのはゴルフ場との信頼関係を築くこと」と牧野氏。「今は始めてよかったと思いますが、手間も費用もかかり、価格競争も厳しい」と語る。誰にでも勧められる仕事ではないようだ。◇ ◇ ◇他人事ではない！→関連記事で【コースメンテナンスの裏にゴルフ場作業員の死亡事故……プレーヤーも他人事にならず、カートの運転には最大限の注意を！】を掲載中！
