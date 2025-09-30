キャロウェイの真っ黒な限定作『NIGHT EDITION』に『ELYTE MINI』を追加発売
キャロウェイから、限定モデルのアナウンス。「ELYTE MINIドライバーがブラック仕様となった『ELYTE MINIドライバー NIGHT EDITION』が数量限定発売となります」と、同社広報。同社の取扱店とオンラインストアで入手可能で、税込価格95,700円となる。
【画像】通常モデルの『ELYTE MINI』はこんなデザイン
「これまでキャロウェイでは、ドライバーの限定コスメティックモデルの発売はありましたが、ミニドライバーでは今回が初になります。昨年、ツアーにおいても市場においても脚光を浴びたミニサイズのドライバーが、2025年モデルでさらに進化を果たして登場。ELYTE MINIドライバーは、体積が前作と同じ340?で、最新のAi 10x FACEを搭載。コントロールポイントは1万5000ポイントを数え、前作比ではなんと約12倍にも上ります」（同） 今回の“NIGHT EDITION”は単なるカラーチェンジを超え、ソールにキャロウェイのシンボルである「シェブロンマーク」が付く他、後方のウェイトポートもブラック仕上げでより引き締まった印象となる。ロフトは11.5と13.5°の2種で、シャフトは『TENSEI GREEN 60 for Callaway』を標準採用。曲がりに強い性能かつ、見た目にカッコいいミニドラを求める人は、限定モデルにてお早めに。
