畑岡奈紗が米シニアツアーに参戦中の藤田寛之とテキサス州でラウンド 「色々お話しを伺えて学びの1日になりました！」
畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。「今週のオープンウィークはフロリダに戻らずテキサス州ダラスで練習させて頂いています！」と、英語と日本語で投稿した。
【写真】藤田寛之と畑岡奈紗、母・博美さんも加わって笑顔の写真【本人のInstagramより】
マリドー・ゴルフ・クラブでラウンドしたのは、今季からPGAツアーチャンピオンズ（米シニアツアー）に参戦している藤田寛之だったことを紹介。「色々お話しを伺えて学びの1日になりました！」と喜んでいた一緒にラウンドしたのは理学療法士の高田洋平氏と、米ツアー2勝を挙げているパジャレー・アナナルカルン（タイ）の2人。畑岡は「楽しかったです ありがとうございました！」と感謝の言葉を記していた。投稿ではラウンドした4人が並んで撮った写真や、母・博美さんも加わった笑顔の写真、畑岡のティショットなどを1本の動画にまとめて公開した。この投稿には「藤田プロとラウンドすごいですね」「オープンウィーク、充実してますね」「日本から声援を送っております」などのコメントが寄せられていた。畑岡の次戦は10月1日（水曜日）にハワイで開幕する「ロッテ選手権」に参戦する。
