『あんぱん』千尋役で話題の中沢元紀、「お知らせ」報告にファン「朝ドラロスからの救世主」「爽やかな朝やぁ〜」
NHK連続テレビ小説『あんぱん』の柳井千尋役での好演も記憶に新しい俳優の中沢元紀（25）が30日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）の10月マンスリーエンタメプレゼンターを務めることを報告した。
【写真】「爽やかな朝やぁ〜」めざましくんを手に笑顔ショットの中沢元紀
中沢は「【お知らせ】明日10/1から、『めざましテレビ』に10月のマンスリーエンタメプレゼンターとして出演させていただきます！生放送なのですでに緊張していますが、めざましファミリーの皆さんと楽しみながら、明るい朝をお届けできればと思っています！不慣れな部分も沢山あると思いますが、1ヶ月間よろしくお願いします」と意気込みをつづり、「めざましくん」のぬいぐるみを手に笑顔のショットを2枚アップした。
この投稿にファンからは「爽やかな朝やぁ〜」「わ〜！楽しみ 朝ドラロスからの救世主 早起き大変だけど頑張って〜」「千尋君、いや元紀君！めざましテレビでられるんですね、絶対見ます。楽しみです」「また朝から元紀くんのこと見れるの嬉しい」「爽やかな元紀くんを目にして迎える朝なんて最高だね」「元紀くんみたら1日頑張れそうです」「わー！楽しみすぎる!!」などの反響が寄せられている。
中沢は、1日、15日、22日、29日の計4回、水曜日に生出演する予定。午前6時台のエンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」や「めざましじゃんけん」に登場し、生原稿読みや食リポなどを行い、午前7時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとかけあい、さまざまなエンタメニュースを伝える。
