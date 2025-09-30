モデルの亜希（56）が、元夫でプロ野球選手として活躍した清原和博さん（58）のトークショーに帯同したことを報告し、元夫への思いをつづっている。

【映像】笑顔の清原和博さんや二人の息子たち

23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。これまでInstagramで、息子たちのために作ったお弁当や、サプライズで誕生日を祝ってもらった際の親子ショットなども披露してきた。

元夫・清原和博さんのトークショーに帯同

2025年9月29日の投稿では、清原さんが出席するトークショーに亜希がマネージャーとして帯同したことを報告。「PLの野村（弘樹）さんと終始笑いに包まれ、舞台袖で見守っていた私が1番大きく笑っていたと元木（大介）さんに指摘されました。こんな顔で笑う清原さん久々で…。これは清原さんファンの皆様に見て頂きたい！」「たまに2人でご飯食べることあります。ひとことくらいしか話さない日。一度も笑わない日。味わってるかな？と心配になる日。心が泣いてる日。そんな日常の中、あんなに無防備にカラダ中で笑う清原さんの笑顔に、きょうはありがとうMAX！」「5分くらい待ち受けにしようかな、5分くらい…」と心情を明かしている。

この投稿には、「男と女ではなく、人と人の至高の愛ですね」「亜希さんの懐の大きさすごいです。なんか涙が出てしまいます」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）