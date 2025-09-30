フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（34）とロサンゼルスのビーチを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】宇賀なつみの水着ショット

これまでも世界各地での旅の様子をInstagramで発信してきた宇賀。ペルーのマチュピチュ遺跡やエジプトのピラミッド前でラクダに乗る姿なども投稿してきた。2025年9月15日の更新では「初めてのアイスランド」とコメントし、アイスランドの街並みの様子や温泉での水着ショットも公開。さらに17日にも俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉を満喫する姿を披露し、話題となっていた。

ゆりやんレトリィバァとロサンゼルスのビーチを満喫

28日には、フジテレビ系情報バラエティー番組「土曜はナニする⁉︎」の撮影でロサンゼルスを訪れたことを報告。「ゆりやんちゃんと一緒に、ロサンゼルスを旅してきました‼︎ ずっと笑いっぱなしで本当に楽しかったし、ゆりやんのこと大大大好きになりました」とつづり、ドジャースのユニホームを着た2ショットやビーチではしゃぐ姿などを披露している。

この投稿には、「ドジャースのユニホームめっちゃ似合ってます。かわいい」「夏してるね」「2人めちゃ楽しそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）