SUPER EIGHT横山裕「モテてはいましたね」同級生からの暴露連発に「最悪や」
【モデルプレス＝2025/09/30】SUPER EIGHTの横山裕が29日、日本テレビ系バラエティ番組「しゃべくり007 2時間SP」（よる9時〜）に出演。小・中学校での同級生の女性たちから、当時の様子を明かされる場面があった。
【写真】SUPER EIGHT横山裕「しゃべくり007」笑顔でピースのオフショ
この日はスタジオに、横山の小・中学校時代の同級生である、かおりさん・ちづるさん・みやさんが登場。横山は「面影あるわ〜！」と驚きながらも再会に笑顔を見せた。3人は、横山が当時好きだった相手だと説明。しかし、かおりさんはクラスで盛り上がったテレビの話題についていけなかった際、横山に「そんなんも知らんの！こいつん家、テレビ無いんちゃうん？」と囃し立てられたという全くロマンチックではないエピソードを明かした。
横山は何度も「最悪や！」「恥ずいわ！」と叫びながらオロオロし「その節はごめんなさい。好きでいじめてしまってたのかもしれない」と時を経て謝った。また、ちづるさんは、当時付き合っていた彼氏とは違う人が本命であると打ち明けた、友人との交換日記を横山に奪われたことを告白。さらに、周囲に公表されてしまったことも明かし横山の傍若無人ぶりを暴露した。横山は当時について、ちづるさんが好きなのに日記には違う人のことが好きだと書いてあったことから「それが悔しかった…」と理由を伝えた。
それぞれのことを好きだったことは覚えているものの、告白したかどうかまでは覚えていなかった横山。しかしこの日は、友人同士であるちづるさんとかおりさんの間で、横山について書かれた手紙の実物も公開。かおりさんが横山に告白されて返答に困っているという内容で、横山はしっかり積極的にアタックしていた様子。当時はかおりさんも横山が「気になる子の中には入ってた」ことも明かされ、同級生3人が口を揃えて、「モテてはいましたね」「結構名前はあがってた」と、横山がやんちゃながら人気のある男子だったと太鼓判を押していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】SUPER EIGHT横山裕「しゃべくり007」笑顔でピースのオフショ
◆SUPER EIGHT横山裕、小中学校の同級生がやんちゃぶりを暴露
この日はスタジオに、横山の小・中学校時代の同級生である、かおりさん・ちづるさん・みやさんが登場。横山は「面影あるわ〜！」と驚きながらも再会に笑顔を見せた。3人は、横山が当時好きだった相手だと説明。しかし、かおりさんはクラスで盛り上がったテレビの話題についていけなかった際、横山に「そんなんも知らんの！こいつん家、テレビ無いんちゃうん？」と囃し立てられたという全くロマンチックではないエピソードを明かした。
◆SUPER EIGHT横山裕、学生時代は「モテていた」
それぞれのことを好きだったことは覚えているものの、告白したかどうかまでは覚えていなかった横山。しかしこの日は、友人同士であるちづるさんとかおりさんの間で、横山について書かれた手紙の実物も公開。かおりさんが横山に告白されて返答に困っているという内容で、横山はしっかり積極的にアタックしていた様子。当時はかおりさんも横山が「気になる子の中には入ってた」ことも明かされ、同級生3人が口を揃えて、「モテてはいましたね」「結構名前はあがってた」と、横山がやんちゃながら人気のある男子だったと太鼓判を押していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】