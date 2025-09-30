注意しないママ友の主張にあ然…空気を乱す親子の対処法は⁉
子どもへの「愛情の形」は親によってさまざまです。しかし、その愛情が知らず知らずのうちに、子どもの成長を妨げてしまうことも…。
■授業をぶち壊す“注意ゼロ母”の登場で幼児教室が地獄と化した
主人公親子のカカオさんは娘のチロちゃんと近所の幼児教室に楽しく通う日々を過ごしていました。
ある日、その教室に新しい親子が入会してきました。
たっくんという男の子はどうやら元気いっぱいの男の子のようで…
先生の話を聞かず、歩き回り、散らかし放題のたっくん。
さらに驚くべきは母親の態度。
我が子を制止するどころか、ニコニコ笑いながら見ているだけなのです。
授業は何度も中断され、教室の空気は疲労と困惑に包まれていきます。
来週の幼児教室の事を考えると、憂うつになってくるチロちゃんママでした。
しかし、たっくんとたっくんママの暴挙はどんどんエスカレートしていくのでした…
■他の保護者達も絶句！ルール無視の子育て方針！！その名も「ノンストレス子育て」
たっくん親子との今後の関わり方に一抹の不安を覚えつつ、迎えた翌週のレッスン日。
なんと2人は大幅に遅刻したうえ、飲食禁止の教室にお菓子を食べながら教室に入ってきたのです。
先生が注意を促してもママさんは全然話を聞きません。
それを見た他の子どもたちもお菓子がほしいと騒ぎ出し、教室内はカオスに。 必死でなだめる母親たちにたっくんママは衝撃の一言を放ったのでした。
「子どものやりたいことを止めるのはストレスになる。ノンストレスで育てるのが親の務め。」
これがたっくんママの言い分のようです。
一見「子ども第一」のように聞こえますが、実際には教室全体の秩序を乱し、他の子どもの学習機会を奪ってしまう結果となってしまっているのに気づいていないのでしょうか。
ついに、1人の保護者が勇気を出して発言しました。
「それはあなたが楽をしたいだけでは？何がダメで何が良いかを教えないと、子どものためにならない。」
周囲の保護者も心の中で大きくうなずいた瞬間でした。
しかし、たっくんママの返答は--
「そういう意見もありますね♡」
まったく響く様子がありません。
結果として教室内は授業どころではない雰囲気に。
母親と真剣に話をしようにも、はぐらかしてその場を立ち去ってしまったため、改善は見込めませんでした。
その後もこの親子に振り回される日々が続くのかと思うと、教室に通う足取りも重くなってきます。
けれど、翌週教室に現れた意外な人物の登場により事態は思わぬ展開に！
それは事態を一層泥沼へと誘う刺客か、それともこの地獄と化した教室の救世主となりうるのか−−−−。
"注意しない母親”の末路が気になります！！
こちらはNAPBIZブログに投稿された漫画で、作者のカカオさんの体験を基にした漫画なのだそうです。
作者のカカオさんに、この漫画についていくつかインタビューしてみました。
■作者・カカオさんへのインタビュー
ーーーこちらの体験を漫画化しようと思ったきっかけを教えていただけますでしょうか。
こういう人がいたな〜と思い、フィクションも交えて漫画にしました。
ーーーたっくんの暴走により授業が進まず、先生はもちろん他のお子さんやお母さま方も困っておられたことと思います。
他のご家族からたっくんとたっくんママにクレームなどはなかったのでしょうか。
また、お子さんたちはたっくんについてどのような感情を持たれていたのでしょうか。
気の強いお母様でしたので周りの人もどう声をかけていいか分からず見て見ぬふりというイメージでした。
子ども達も驚いていたり、中には同じようにまねをしてしまったりと大変でした。
ーーー物語の終盤でパパさんや周りの方たちのおかげで間違った愛情のかけ方について気づくことが出来たたっくんママさんですが、カカオさんがご自身の子育てをする中で大切にされていることは何でしょうか
お父さんの発言を描いたシーンは読者も私自身も気をつけないとなと思えるように表現しました。
ーーー子育てをしていく中で、さまざまな価値観のお母さんと出会うこともあるかと思います。
子育てについて価値観や考え方が合わない場合はどうすればよいでしょうか。
私自身も悩んでいる最中です。笑
けど無理に仲良しにならないと！というより自然と仲良くなれるママが結局一番気が合うなと思いました＾＾
カカオさん、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました！！
「注意しないママさん」は、ただの育児漫画ではなく、親の姿勢が子どもや周囲にどれほど影響を与えるかを考えさせられる作品です。
共感・モヤモヤ・そして少しの希望が詰まったこの漫画、ぜひチェックしてみてください。
＞【1話から読む】「注意しないママさん」
(NAPBIZブログスタッフ)