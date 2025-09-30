デヴィ夫人“同居人”の口笛演奏者、結婚＆出産を報告「デヴィ夫人に名前を命名していただき…」
デヴィ夫人の“同居人”として知られ、世界口笛大会で優勝実績をもつ口笛演奏者である加藤万里奈が、30日までに自身のインスタグラムを更新。結婚＆第1子出産を報告した。
【写真】まなざしが優しすぎる…かつての“同居人”加藤万里奈の娘をだっこしてあやすデヴィ夫人
もともとデヴィ夫人の大ファンだった加藤は大学時代、茨城・水戸市から都内まで3時間半かけて通学していたが、それを聞いたデヴィ夫人から「それならうちから通えば良い」とお誘いがあり、同居することに。加藤はデヴィ夫人のことを第二の母と慕い、デヴィ夫人は加藤万里奈のことを孫のようにかわいがり、血縁関係年の差60歳もあるこの関係を続けてきた。
この日の投稿では、「実は今回、テレビで先にお知らせする形になってしまい…『びっくりした！』と思わせてしまった方もいらっしゃるかもしれません」と、29日放送の『激レアさんを連れてきた。』最終回に出演したときのことを振り返りつつ「ご報告が遅れましたが、、、私 加藤万里奈は結婚しました！」「元気で優しい女の子を出産しました！」「家族で にぎやかに、笑い声と泣き声と口笛が混ざり合う毎日を送っております」と報告した。
この報告とあわせて、デヴィ夫人が、温かいまなざしで赤ちゃんを優しく抱っこする写真を投稿。「写真は産まれてすぐデヴィ夫人に名前を命名していただき、抱っこしてもらっている娘」と説明し、「皆様 どうぞ温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
なお、加藤は同番組で「現在は同居ではなく、週3くらいで会っている」と告白。また赤ちゃんが生まれた時期を3年前とし、「佳玲（かりん）」と名付けてもらったことを伝えた。
