テクニカルポイント ドル円 200日線サポート
149.85 エンベロープ1%上限（10日間）
149.54 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.55 現値
148.40 200日移動平均
148.37 一目均衡表・転換線
148.36 10日移動平均
147.96 21日移動平均
147.94 一目均衡表・雲（上限）
147.73 一目均衡表・基準線
146.88 エンベロープ1%下限（10日間）
146.80 一目均衡表・雲（下限）
146.49 100日移動平均
146.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
200日線の148円40銭が目先んサポートとなっている
