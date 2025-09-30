149.85　エンベロープ1%上限（10日間）
149.54　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.55　現値
148.40　200日移動平均
148.37　一目均衡表・転換線
148.36　10日移動平均
147.96　21日移動平均
147.94　一目均衡表・雲（上限）
147.73　一目均衡表・基準線
146.88　エンベロープ1%下限（10日間）
146.80　一目均衡表・雲（下限）
146.49　100日移動平均
146.38　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

200日線の148円40銭が目先んサポートとなっている