結婚して家を出ると、実母よりも義母とのほうが会う機会が多い場合もありますよね。ただ、嫁いびりをしてくる義母に不満を抱えている人にとっては「お母さんに会いたいな……」と、恋しくなることもあるでしょう。しかし、普段はなかなか会えなくても、母はいつだって娘の味方でいてくれる存在なのは確かです。今回は、嫁いびりをしに家に来る義母を母が撃退してくれた話をご紹介いたします。

母が笑顔で撃退

「義母は家が近いので、よく家にやってくるんです。正直、家に来られるだけでも迷惑なのに、なんの連絡もなしにやってきては『部屋が汚い』『だらしない』など嫌味を言ってくるから、本当にそれが嫌で……。

そんなある日、北海道に住む母が、東京に来てくれることになりました。久しぶりに母に会えたので、親子水いらずの時間を楽しんでいると、インターホンが鳴ったんです。嫌な予感がしてモニターを見ると、義母の姿が……。今日は母と過ごすつもりだから帰ってもらおうとしたけど、強引に家に入ってきた結果、義母と母と私の3人という異様なシチュエーションに。義母は、母がいてもお構いなしに『あら、お母さまが来てくださってるのにあいかわらず散らかってるわね』『家事が苦手な娘さんなのね』とネチネチ嫌味を言ってきたんです。

すると母は『いつも娘がご迷惑おかけしてすみませんね』『でも嫁には出しましたが、お義母さんとうちの娘は血のつながりはない関係ですので、連絡もなしに家に訪ねてくるのはマナー違反なんじゃないかしら？』『ちょっと図々しいですね』と笑顔で反撃してくれました。義母は気まずくなったのか、珍しく早く帰っていきましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ やはり頼りになるのは実の母ですよね！ 娘が嫁いびりをされている姿を見て、黙っていることができなかったのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。