昨季B1アシスト王、三遠・佐々木隆成「昨季よりいい状態でチャンピオンシップを迎えたい」

9月22日、東京都内で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』のティップオフカンファレンスが開催。三遠ネオフェニックスを代表して出席した佐々木隆成が囲み取材に応じた。

昨シーズン序盤はリーグ最高勝率も視野に捉える成績でリーグを席巻し、47勝12敗で中地区優勝を果たした。今シーズンはメンバーに大きな変化はなく、元NBAプレーヤーのダリアス・デイズや帰化選手のセンター河田チリジを加え、さらに強力なラインナップとなった印象だ。

昨シーズンもキャプテンしてチームをけん引した司令塔の佐々木は、レギュラーシーズンでアシスト王輝き、Bリーグアワードではレギュラーシーズンベストファイブに初めて選出されるなど最高のシーズンを送った。しかし、チャンピオンシップのセミファイナルでアキレス腱を断裂し、シーズンラストゲームをベンチから見守るという悔しい形で幕を閉じた。

ケガから復帰目指す佐々木は「結構できることは多くなってきています。まだケガから4カ月ですが順調に治っているとは思います」と答え、いつ頃の復帰かを問われると「治ったら復帰します。明確に何日とは決まってないんですが、もう少し。人によってもう少しは違うんですが」と笑顔を見せ「皆さんのご想像にお任せします、治ったら復帰します」と現状を語った。

チームの目標は「チャンピオンシップに出場し、優勝すること」と明言し、三遠の注目選手には「ヤン！ヤンテ・メイテンです。強いんで、破壊してくれると思います」と期待を寄せた。「新しいシーズンなのでチャンピオンシップに出場できるかわからないので、まずはレギュラーシーズンを戦いながらもっともっと成長して、昨シーズンよりいい状態でチャンピオンシップを迎えたいです」と、油断せずレギュラーシーズンを戦う姿勢を見せた。

三遠の開幕節の相手は大阪エヴェッサで、敵地おおきにアリーナ舞洲に乗り込む。GAME1は10月4日14時05分、GAME2が5日14時05分ティップオフ予定だ。

【動画】昨シーズンアシスト王に輝いた佐々木のハイライト映像