昨シーズン、ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。

9月29日（月）放送の同企画では、ロバーツ監督が今シーズン偉業を達成した大谷翔平選手のすごさを語る場面があった。

今シーズン、メジャー6人目となる2年連続50本塁打を達成した大谷選手について、ロバーツ監督は「今年は投手をやりながら、打者としても昨年と同じような成績を残したのは素晴らしい」「打者と投手では考え方が違うと思う。翔平も投手と打者では違う人格を持っている」と絶賛。

さらに、「投手のときは攻撃的で支配的、どの球を投げるかを自分で決める」「反対に打者のときは、より落ち着いて何にでも対応しようという心構え、なおかつ相手から研究や対策をされているなかで安定した打撃成績を残せるのは素晴らしい」と、二刀流としての“両面の顔”を持つメンタルの強さに敬意を表していた。