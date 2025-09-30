

誰からも好かれているように見える人は「社会的知性」が高く、16の特徴があるといいます（写真：TAK.u／PIXTA）

話していてなんとなく気持ちのいい、「付き合いやすい人」はいるものです。誰からも好かれているように見える彼らの共通点とはなんでしょうか？ アメリカ在住のジャーナリスト、ブリアンナ・ウィースト氏は、彼らは総じて「社会的知性」が高く、16の特徴があるといいます。世界40カ国以上でベストセラーとなっている『成長し続ける人だけが知っている101の人生戦略』より、その秘密をご紹介します。

※本稿は『成長し続ける人だけが知っている101の人生戦略』から一部抜粋・再構成したものです。

「付き合いやすい人」が心がけている16のこと

ソーシャルインテリジェンス（＝社会的知性）がどんなものかわからなくても、社会性がない人と一緒にすごした経験ならあるだろう。話が通じなくてイライラするだけならまだいいほうで、最悪の場合、身体的な危険を感じることすらある。

マナーは文化が定めたソーシャルインテリジェンスだ。それでも、伝統的な「礼儀正しさ」は、どうやらその魅力を失ってきているようだ。画一的な態度の裏に本当の自分を隠すことのように思われている。

人と接するときは、できるだけお互いに気持ちよくありたいものだ。しかし、だからといって本当の自分を犠牲にしてまで愛想よくふるまう必要はない。礼儀正しさと、本当の自分を出すことは両立できる。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は、時代が求める「社会的に許容されるふるまい」に縛られない。その縛りを超えて思考し、行動することができる。本当の自分を隠すことなく、相手への礼節も忘れない。

もちろん、この態度こそが人とのつながりの基盤であるべきだ。人の脳はこれを求めるようにデザインされている。そして私たち個人も、これを基盤に大きく成長する。ソーシャルインテリジェンスの高い人の特徴を見ていこう。

自分の不幸を話して同情を引こうとしない

01／会話の相手から何らかの強い感情を引き出そうとしない。

自分の功績を吹聴して会話の相手を感心させようとしたり、自分の不幸を大げさに話して同情を引こうとしたりしない。こういうことをする人は、たいてい功績も不幸もたいした内容ではない。そのため会話の相手は、無理に感心したり同情したりしなければならず、居心地が悪くなる。

02／人、政治、考え方について断定的に話さない。

自分を頭がよさそうに見せるもっとも手っ取り早い方法は、「その考え方は間違っている」と断定することだ（その考え方は、あなたにとっては間違いかもしれないが、他の誰かが正しいと思っているから存在するのだ）。

ソーシャルインテリジェンスの高い人なら、個人的にその考え方はよくわからない、あるいは賛成できないという表現を使うだろう。ある人や考え方について断定的に話す人は、それらについてさまざまな見方があるという事実に気づいていない。これは、頭が固く、視野が狭い人の特徴だ。

03／批判されてもすぐに否定しない。あるいは批判に対して感情的に反応し、他人を寄せ付けなくなったり、変わることを断固拒否したりしない。

もっとも付き合いにくい人の特徴のひとつは、自分の態度が他人に不快感を与えているということをそれとなく指摘されただけで激昂し、結局は相手にさらに不快な思いをさせるというものだ。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は、まず相手の批判に耳を傾ける。相手の言い分についてよく考えることなく、即座に感情的に反応するのは、ただ自分の身を守ろうとしているだけだ。

04／誰かに対する自分の意見は事実とはかぎらないということを理解している。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は、まるでそれが事実であるかのように「彼は最低だ」などと言わない。代わりに、「彼との間にネガティブな出来事があり、とても不快な思いをした」というような表現を使う。

05／相手の態度から相手の人間性を過度に一般化しない。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は「あなたはいつもそうだ」、あるいは「あなたは絶対にそうではない」といった表現で自分の意見を主張しない。

自分の意見はあくまで意見であるということを自覚し、「あなたはこうだ」と言う代わりに、「私はこう思う」という表現を使う。相手に心を開いてもらいたいなら、脅威を与えない言葉を使うことが大切だと理解しているからだ。

正しい言葉を使えば、相手もあなたの意見に耳を傾け、相手も自分が望む変化を受け入れてくれるようになる。

回りくどい話し方をしない

06／正確に話す。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は回りくどい話し方をしない。簡潔に、言葉を正しく選んで話す。彼らは、相手の反応を引き出すだけでなく、何かを伝えることを重視している。

07／自分を健全に切り離すことができる。

言い換えると、世界は自分を中心に回っているわけではないと知っているということだ。相手のあの言葉は、もしかしたら自分をバカにしているのではないかなどと、いちいち気に病んだりしない。自分の主観を切り離し、少なくとも相手の立場で理解しようと努力することができる。すべてを自分中心に考えたりしない。

08／相手が無知であることをわざわざ知らせない。

誰かに対して「あなたは間違っている」と非難すると、相手もかたくなになり、他の可能性を考慮する余裕を失ってしまう。まず相手の言い分を認め（「それは興味深い視点ですね。私は気づきませんでした」）、それから自分の意見を伝える（「実は最近知ったのですが……」）。

そして相手の意見を尋ね（「あなたはどう思いますか？」）、会話で相手がまだ力を握っていることを知らせれば、相手も心を開き、お互いに自分の意見に固執せず、意義のある会話をすることができる。

09／相手の感情を認める。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は、相手の感情を認め、そのまま受けとめることができる。理屈を使って相手の感情を切り捨てたり、否定したり、変えようとしたりしない（たとえば、相手が「今日は悲しい」と言ったら、「悲しいわけないでしょう。あなたはとても恵まれた人生を送っているのだから！」などと返さない）。

ここで気をつけてもらいたいのは、感情を認めるのと、考えを認めるのは違うということだ。認められる必要も、受け入れられる必要もない考えはたくさんある。しかしそれが感情なら、誰の感情であっても、すべて認められ、尊重されなければならない。

誰かの感情を認めるとは、その人の人格を認めるということだ。たとえ自分の感情は違っても関係ない。言い換えると、自分とは違う人をありのままに認めるということだ。

強い感情を抱くのは、自分の影を見ているから

10／他人のイライラする性格、態度、行動パターンは、実は「自分の影」であると自覚している。

無知な政治家を嫌うのは、自分が周りから「知性がない」「資格がない」と思われることへの恐怖の裏返しだ。極度に受け身的な友達にイライラするのは、他人に力を明け渡してしまう自分の傾向を自覚しているからだ。

いつもつながりがはっきりわかるわけではないが、何かに対して強い感情を抱くのは、間違いなくそこに自分の影を見ているからだ。もし本当に嫌いなのであれば、何の感情も抱かず無視するだけだろう。

11／ただ勝ちたいだけで、何かを学ぶつもりがない人とは議論しない。

いちいち突っかかってくる人、粗雑な理屈で議論をふっかけてくる人は、ただ自分が優位に立ちたいだけだ。ソーシャルインテリジェンスの高い人は、すべての人が意義あるコミュニケーションを求めているわけではないということ、対話から何かを学び、成長し、相手とつながりたいと思っているわけではないということを知っている。だから、そういう人を相手にわざわざ真面目に議論したりしない。

12／自分が反応するためではなく、ただ聞くためだけに相手の話を聞く。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は、人の話を聞くときに、自分が何を言うか考えるのではなく、相手が何を言っているかということに意識を集中する。このように、相手に共感し、安心感を与えるようなコミュニケーション方法は「ホールディングスペース」とも呼ばれる。

13／親に見せられないこと、子供に説明できないこと、上司に見つかったら困ることをネットに投稿しない。

こういった投稿を完全に避けることが難しいのは事実だが、堂々と発言できないようなことなら、それはどこかで本当の自分を曲げているということだ（あなたのなかに「他人に認めてもらいたい」と思っている部分があり、その部分があなたにそんな投稿をさせている）。

「私はあなたが間違っていると思う」

14／自分に何が真実かを判断する力があるとは思っていない。

ソーシャルインテリジェンスの高い人は、「あなたは間違っている」とは言わず、「私はあなたが間違っていると思う」と言う。

15／「井戸に毒を盛る」という手段を使って議論に勝とうとしない。





「井戸に毒を盛る」とは、議論のときに相手の人格を攻撃して、（おそらくは正しい）相手の主張から注意をそらし、論点をずらそうとすることだ。

たとえば、1日に3本のチョコレートバーを食べる人が「子供が甘いお菓子を食べすぎるのはよくない」と言っても、ソーシャルインテリジェンスの高い人は「どの口が言うか」などと返したりしない。誰が言ったかに関係なく、発言の内容の妥当性を判断することができる。

たいていの場合、ある問題の重要性をもっともよくわかっているのは、自分でもその問題を抱えている人だ（たとえ表面上は偽善的に見えたとしても）。

16／ソーシャルインテリジェンスの高い人にとって、もっとも大切な人間関係は自分との関係であり、つねにその関係の向上に努めている。

ソーシャルインテリジェンスの高い人に共通する大きな特徴のひとつは、自分自身との関係が他のすべての人たちとの関係の基盤になっていると理解していることだ。

（Brianna Wiest ： 著述家・詩人）

（桜田 直美 ： 翻訳家）