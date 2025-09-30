今夏サンズからロケッツへ移籍したデュラント「僕が延長契約にサインする姿は想像できる」

9月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツの一員となったケビン・デュラントがメディアデーに臨み、約2シーズン半を過ごしたフェニックス・サンズから今夏トレードで移籍した中で、ブルックリン・ネッツ時代に構築したイーメイ・ユドカHC（ヘッドコーチ）との関係を要因に挙げていた。

「こんなに早くフェニックスを離れるなんて予想していなかった。けどそれがゲームの性質ってやつなんだ。そこで僕はすぐさま誰となら快適だったかを考えた…。イーメイは僕がもたらすこと、メンタリティーやゲームへのアプローチを理解してくれた1人だったんだ。彼は常にリスペクトしてくれたし、自分らしくいさせてくれた。僕が最初に思ったことの1つがそれだった」

7チームが絡んだ大型トレードの末、デュラントはNBA通算5チーム目となるロケッツへ加入。この日37歳を迎えた大ベテランながら、昨シーズンも平均26.6得点6.0リバウンド4.2アシスト1.2ブロックを残したように実力は健在で、今もなおリーグトップレベルのスコアラーの1人。

先発ポイントガードでリーダーでもあるフレッド・バンブリートがヒザの前十字靭帯を断裂したことで今シーズン全休がささやかれているが、ロケッツはアメン・トンプソンやリード・シェパード、アーロン・ホリデーといったガードがいる。

ロケッツはデュラントに加え、ビッグマンのアルペレン・シェングンもプレーメーキングをこなせるため、バンブリートの離脱後すぐに補強へ動くかは微妙。さらにユドカHCは選手起用について「アメンと2人のビッグマン（シェングンとスティーブン・アダムズ)、それにジャバリ（スミスJr.）とKD（デュラント）を送り込めば、歴代最高級の高さがあるラインナップになる」と話しており、どんな起用をしていくかは見ものだ。

このチームには身長213センチ以上の7フッターこそ不在ながら、両腕を水平に広げた長さを指すウイングスパンで7フッター以上を誇る選手が9人もいる。201センチのトンプソン（213センチ）、211センチのデュラント（226センチ）、211センチのスミスJr.（216センチ）、211センチのシェングン（213センチ）、211センチのアダムズ（225センチ）はいすれも7フィート以上のウイングスパンを持つだけに、相手チームを大いに悩ますことだろう。

なお、デュラントの現行契約は今シーズン限りなのだが、「僕が延長契約にサインする姿は想像できる。それがいつになるのか正確には言えないけど、そうなるのは確かだと思っている」と、ロケッツへ長く在籍する意向を示していた。

ロケッツは10月7日からプレシーズンゲーム4試合をこなし、22日に王者オクラホマシティ・サンダーとのレギュラーシーズン開幕戦が組まれている。

【動画】昨シーズン前半にデュラントが決めたベストプレー集！





