17LIVEは、10月11日から13日までの3日間、都内で開催する大型野外フェスティバル『TOKYO ISLAND 2025』に出演するライバー3名が決定したと発表した。

【画像】出演ライバー3名のビジュアルを含む告知

7月から9月にかけて実施したアプリ内イベントと、9月に放送された「オールナイトニッポン0(ZERO) ～17LIVE SP～」でのオーディションを経て、八巻志帆、鈴木りゅうじ、ALLIEの3名に決定した。3名は各日オープニングアクトに参加し、トップバッターを務める。

他にも『TOKYO ISLAND 2025』では、17LIVE特設ブースを出展し、来場者向けのオリジナル体験企画「野外フェスファッションスナップ」をライバーとともに実施する。

ブースでは、17LIVEのアプリをダウンロードし、フェスファッションやバンドコーデを身につけてのフォトスナップを楽しめる。当日は、フェスへ出演するライバーや、アンバサダーとして活躍している4名のライバーもブースに来場し、交流や記念撮影もできる。撮影した写真データは持ち帰りができ、先着100名には撮影した写真をフォトブックにして後日プレゼントとして贈られる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）