「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在でニデック<6594.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



３０日の東証プライム市場でニデックが反発。前週末２６日の取引終了後、２５年３月期の有価証券報告書を関東財務局に提出したと発表した。ニデックはイタリア子会社に関する貿易取引上の問題及び関税問題が発覚したことなどを受け有価証券報告書の提出期限を９月２６日まで延期していた。ただ、監査法人のＰｗＣジャパンは有価証券報告書の連結財務諸表について、「意見不表明」とした。大手企業が監査法人から意見不表明を受けるのは異例の事態。更に、他にも不適切な会計処理が行われた疑いもある。この日の株価は反発しているものの依然として、先行きには不透明感が指摘されている。



出所：MINKABU PRESS