日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」7人目は坂井新奈！五期生メンバーのグラビアを毎日ひとりずつ公開

日向坂46 五期生のグラビアを毎日12時にひとりずつ掲載していく新コンテンツ「五期生のぽかぽか写真館」。7日目となる9月30日は、坂井新奈の撮り下ろしグラビアが公開された。

■坂井新奈は神奈川県出身の16歳

これまで松尾桜、鶴崎仁香、佐藤優羽、蔵盛妃那乃、下田衣珠季、大田美月のグラビアが公開されてきた本企画。7人目の坂井新奈は、2009年3月14日生まれ、神奈川県出身の16歳。10月1日公開の8人目のメンバーにも注目だ。

なお、日向坂46五期生は11月8日から11月30日まで東京・東急歌舞伎町タワーのTHEATER MILANO-Zaにて開催される、乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生によるライブ公演『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』に出演する。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「お願いバッハ！」

■イベント情報

『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』

11/08（土）～11/30（日）東京・東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za

出演：乃木坂46 六期生、櫻坂46 四期生、日向坂46 五期生

