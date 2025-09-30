ユニ脱いで退場のリバプール新FW、CLで禊なるか「先週の土曜、家で試合を見て…」「全員に謝罪した。二度と起こらない」
現地９月30日に開催されるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節で、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者リバプールが、トルコの難敵ガラタサライと敵地で対戦する。この一戦を前に、“渦中”のユーゴ・エキティケが会見に出席した。クラブ公式サイトが発言を伝えている。
今夏にフランクフルトから加入した23歳のフランス代表FWは、今月23日のサウサンプトン戦（２−１、カラバオカップ３回戦）で決勝点をマーク。すると、既にイエローカードを１枚受けているにもかわらず、喜びのあまりユニホームを脱いでしまった。
当然ながら２枚目のイエローカードを出されて退場。数的不利になっても勝ち切ったとはいえ、アルネ・スロット監督は「２枚目のイエローカードだから愚かなのではなく、まだイエローカードをもらっていなかったとしても愚かだ」と苦言を呈した。
それから１週間。クリスタル・パレス戦（１−２、プレミアリーグ第６節）での出場停止を経て、復帰戦に臨むエキティケは、自身の軽率な行動をこう振り返った。
「それは賢明ではなかったと思う。明らかに自分で自分を罰したと言えるだろう。先週の土曜日に家でチームメイトたちの試合を見て、少しがっかりした気持ちになった。でも言った通り、もう全員に謝罪した。チームメイト全員にだ。ああいうことは二度と起こらない。今は前を向いて、ただプレーを楽しみにしている。フットボールに集中しているだけだ」
エキティケはリバプールに加入してからの８試合で５ゴールをマーク。調子は良好だ。ガラタサライ戦でもチームを勝利に導くゴールを奪えるか。そして、その際のセレブレーションに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】同僚も啞然！リバプールFWが大失態で退場
