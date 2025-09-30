オーイシマサヨシが9月27・28日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて、ワンマンライブ『オーイシSSA オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ』を開催。会場を訪れた佐久間大介（Snow Man）との写真を公開した。

■佐久間大介がオーイシマサヨシのライブに参戦！グッズを全身に取り入れた“ガチ勢コーデ”

オーイシはXで「佐久間くん来てくれた！！！！！！」と2ショットを投稿。微笑む佐久間に寄り添うようにして、オーイシが頬に指を当てるポーズをしており、なごやかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

注目すべきは佐久間のファッション。ライブグッズのニット帽をかぶり、TシャツにロンTを重ね、手首にはオーイシの顔写真がプリントされたヘアゴムを2種類。さらにバッグにはオーイシのぬいぐるみ「ミニヨシ」をつけ、それをアピールするように手を添えている。

佐久間はこの投稿に「やっぱバッグに付けるなら、時代は『ミニヨシ』でしょ！！！」とコメントした。

■リアルアキバボーイズを加えた集合ショットも公開

また、オーイシは「久しぶりにみんな揃った」というコメントとともに、佐久間とリアルアキバボーイズとの集合ショットも公開。

両手を握って仁王立ちするオーイシと佐久間をリアルアキバボーイズのメンバーが囲むようにして立っており、全員が達成感に満ちたような表情をしている。

佐久間はこちらの投稿にも「これが、#まもえが を踊り抜いたオタクの顔か、、面構えが違う、、」とコメントしている。

SNSでは「推し同士の共演、最高！」「豪華な並びすぎる」「発光してる」「かわいい」「プラベでこのカッコ良さはため息出る」「グッズを着こなしててすごい」「ガチ勢すぎるw」「ぬいまで持っててさすが」「尊い」といった歓喜の声が相次いでいる。

■aikoやこっちのけんととの交流ショットも話題

なお、オーイシはaiko、こっちのけんととの2ショットも公開しており、サプライズな交流にも反響が寄せられている。

