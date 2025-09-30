Image: Hyakuseki

スマホのバッテリー残量に、もう一喜一憂しない。双方向充電器「KWJ-111」があれば、それが当たり前の日常になるかもしれません。

フル充電のバッテリーがいつも潤沢。専用充電ステーションとセットの軽量チャージャーを、ポケットに忍ばせてみませんか？

本記事では、間もなくプロジェクトが終了となる「KWJ-111」の魅力を、まとめてご紹介していきます。

小さな「充電所」を手元に

Image: Hyakuseki

「KWJ-111」の専用充電ステーションがあれば、最大4本のバッテリーを同時に充電可能です。単に手軽なだけでなく、「バッテリーに予備がある」という安心感は、心に余裕をもたらしてくれるんじゃないでしょうか。

チャージャー本体はボタンひとつでフタが開き、使い切ったバッテリーを引き抜いて新しいバッテリーをカチッと差し込む。この一連の作業がわずか数秒で完了し、モバイルバッテリー充電の億劫さを軽減します。

ケーブルレスで手軽

Image: Hyakuseki

たとえば、ズボンの前ポケットに、違和感なしに滑り込ませる。するとそれが、わずか40gの「KWJ-111」（本体）の定位置になります。

Image: Hyakuseki

日々の荷物に加えても気にならないサイズ感。加えて、コネクタ（USB Type-C、Lightningから選択可能）が本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。

ケーブルレスというちょっとした手軽さが、使い続けたくなる理由になります。

双方向充電が高速

Image: Hyakuseki

カフェで過ごすようなわずかな時間で、効率よくデバイスを充電したい。

そんなニーズにも応えるのが、最大22.5Wの出力に対応した急速充電機能です。USB-PDやQC（Quick Charge）はもちろん、PPSやAFCといった多様な充電プロトコルに対応しているのが大きな特長。お手持ちのスマホやタブレットの対応規格により、効率的な充電が見込めて、本体への充電も高速です。

対応バッテリー：21700型リチウムイオン電池容量（1本あたり）：5000mAh最大出力：22.5W（デバイスへの給電）USB-PD：20W対応その他対応規格：QC、PPS、AFC、FCP、DCP、PE 急速充電に非対応のデバイス：5V-2Aの通常充電に自動切り替え

周到な準備は、日々の余計な不安を遠ざける備えのようなもの。必要なときに、必要なだけの電力がそばにある…そんな、電源とのスマートな付き合い方を、始めてみませんか？

「KWJ-111」の詳しいスペックについては、プロジェクトが終了する前に、以下のWebページを参照してみてください。

Image: Hyakuseki

