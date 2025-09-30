13時の日経平均は38円高の4万5082円、ＴＤＫが23.82円押し上げ 13時の日経平均は38円高の4万5082円、ＴＤＫが23.82円押し上げ

30日13時現在の日経平均株価は前日比38.26円（0.08％）高の4万5082.01円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は590、値下がりは959、変わらずは61と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を23.82円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が14.90円、コナミＧ <9766>が14.02円、東エレク <8035>が13.18円、信越化 <4063>が10.64円と続く。



マイナス寄与度は63.52円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が42.57円、ファストリ <9983>が20.27円、ＫＤＤＩ <9433>が9.33円、ホンダ <7267>が4.36円と続いている。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は保険で、以下、銀行、精密機器、医薬品と続く。値下がり上位には鉱業、石油・石炭、海運が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

