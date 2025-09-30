50歳・板谷由夏、大胆に“美ボディ”をのぞかせる 両サイド胸下から“スリット入り”ドレスが話題「ただただお美しいです…」
俳優の板谷由夏（50）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。大胆にサイドスリットが入ったドレス姿を公開した。
【写真】「ただただお美しいです…」板谷由夏が披露した胸下から“スリット”が入った妖艶なドレス姿
板谷は「夢のような夜を過ごしました。ブルガリ カレイドス展 六本木の国立新美術館にて」とコメントし、黒のドレス姿を投稿。胸下から足首まで両サイドにスリットが入ったデザインで、大胆に美ボディを披露している。
この投稿に、親交のある長谷川京子が「Beautiful」、井川遥が「なんと素敵な」と反応したほか、ファンからは「上品でかっこいい！」「ただただお美しいです…」「このドレスが似合う由夏さんの艶っぽさが素敵です」などの反響が寄せられていた。
