Image: Shutterstock.com

国際ロボット連盟（IFR）が公開したレポートによれば、世界で使用されている推定工業ロボット数は466万4000台。そのうち200万台強は中国にあるといいます。

中国のロボット導入スピードは驚異的で、2024年だけで30万台を追加。2024年グローバルロボット導入の54％を中国が占めています。アメリカはその1/10で3万4000台ほどなので、中国が圧倒的！

世界の工場

中国で工業ロボット導入が急速に進むのは、中国が世界の生産拠点となっているから。ニューヨーク・タイムズ紙（NYT）によれば、現在、中国は世界の生産の1/3を担っており、これは、アメリカ、ドイツ、日本、韓国、イギリスを足しても敵わない圧倒的なアウトプット。

中国でのロボ導入は前年比7%で成長中。一方で、アメリカは9％、ドイツは5％、韓国は3％、日本は4％どこも減少しています。

中国のロボット導入はそのスピードを緩めることなく、2028年までは年間平均10％の成長が予想されています。昨年最も大きく成長したのは、食品業界、ゴム・プラスティック製品、そして繊維業界。一方で、AI台頭時代とはいえ、他国に比べてヒューマノイドロボはそんなに一生懸命ではありません。NYTいわく、これは中国内のサプライヤーだけでヒューマイドロボを製作するのが難しいから。

中国ロボットを支えるのは、技術にたけたプログラマーと電子技師。さすがは中国、技術人材が豊富なのです。

Source: IFR