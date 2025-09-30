安易に染め手に走らない。これがハイレベル雀士の腕というものだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合にTEAM雷電・本田朋広（連盟）が出場。個人2連勝を飾ったが、南1局2本場では手牌をマンズが占める中、冷静な判断で無理に清一色に走らず、華麗なアガリを決めてファンから絶賛された。

【映像】本田朋広、さすがトッププロの好判断

南1局2本場で、本田は2万3500点持ちの同点2着目。トップ目のBEAST X・中田花奈（連盟）とは7200点差だった。ここで本田にチャンス配牌が到来。マンズが一・一・二・三・四・四・五・七・八と連続系で9枚含まれていた。第1ツモで6・7索と両面ターツが生まれたことで孤立していた中を切ったものの、2巡目に三万を来てさらにマンズが伸びた。放送席でも染めに行くか、両面を活かしてリーチを打つかと意見が分かれると、ファンも「清一色やろ、男なら」「リーチするでしょ」と両論見られていた。

すると3巡目、6筒が雀頭になったことでタンヤオへの移行が見えると、本田は一万切りを選択。次に七万、五万と引いたことで、やはり染めておけばよかったという意見も見られたところだが、さらに七万を引いて暗刻とすると、本田は迷わずタンヤオ・一盃口が確定しているリーチ。「本田正解やん」「これはズバビタ」と絶賛されると、9巡目にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）から8索が放たれ、これでロン。リーチ・タンヤオ・一盃口の5200点（＋600点、供託1000点）をアガり、その後のトップへの足がかりを作ることに成功していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

