俳優の福士蒼汰（３２）が３０日、都内で行われた「ブレンデッドジャパニーズウイスキーＳＯＧＡＩＮＩ 新ＣＭ発表会」に登場した。

ブランドアンバサダーの福士は、広島でのＣＭ撮影を振り返って「１日目はハウススタジオ、２日目は、貯蔵庫で撮影。すごい自然がキレイだった。夏の日で暑かったんですけど、ステキな景色を見られて満足でした」とにっこり。

続けて「自然を見た後に、ＳＯＧＡＩＮＩをいただくとまた味が変わるなというか。こんなキレイな自然の中で作られていると皆さんにも知ってほしいと思った」と呼びかけた。

普段は「やはり俳優仲間と飲んだり、食事に合わせてウイスキーやハイボールを飲むことが多い」という。

「ＳＯＧＡＩＮＩをどのような料理に合わせたい？」の質問には「何でも合うんですよ。癖があるんだけど、飲みやすい。ＳＯＧＡＩＮＩだけでも楽しめるんですけど、もし合わせるとしたら僕は、ほうれん草のおひたし」という。

「個人的にしょっぱいものが好きなので、甘いものじゃなくて和食とも合うなという感覚があります」と語った。

改めて福士は「ＳＯＧＡＩＮＩは、日本の大自然の中で作られた力強さ、フルーティーさ、そしてすっきりさを兼ね備えた最強のウイスキーです！」とアピール。

「複雑性もあるが、かつシンプルだというのがＳＯＧＡＩＮＩの魅力でもあると思う」と笑顔だった。