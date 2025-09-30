µªÆ£Àµ¼ù»á¡¡Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹ÔÆ°¡ÖÀâÌÀ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡× ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤ËÄó¸À
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬£³£°Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò¼Ç¤¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñÂ¦¤Ï¡Ö£µ·î¤Ë¶¨²ñ¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿°Ù¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤ÎÂåÍýÍý»ö¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¼Ç¤¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¼Ç¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î²óÅú¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µªÆ£»á¤Ï¶¨²ñÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¡¶µ³¦¤Î¸ø±×Ë¡¿Í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï£µ·î¤Î¶¨²ñ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤Î¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£··î£±£¸Æü¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î²Ï¹ç¤æ¤¦¤¹¤±»á¤ÈÂÐÃÌ¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¤»¤¤¤¸¤¬²Ï¹ç»á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£