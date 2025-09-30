「コンビニ」によく行く人へ！【3COINS】あると便利♡「お助けアイテム」

コンビニに立ち寄って、お弁当やコーヒーを買うと両手が塞がってしまうことも。そんな時に便利なアイテムを【3COINS（スリーコインズ）】で発見！ 今回ご紹介するのは、ドリンクホルダーとコンパクトに畳めるエコバッグ。お買い物の際に便利なだけでなく、あえて持ち歩きたくなりそうなデザインにも注目です。

ドリンクの持ち歩きに便利なストラップ

【3COINS】「ドリンクストラップ／Autumn Picnic」\330（税込）

飲み物を複数持つときや、手を空けたいときに便利なドリンクストラップ。ペットボトルやタンブラーに装着すると手提げとして持つことができるアイテムです。カラーはブラウンとブルーの2色展開で、アウトドア感のある編み込みデザインが特徴。外出しやすくなるこれからの季節、散歩やレジャーで重宝する予感！

コンパクトで持ち歩きやすいエコバッグ

【3COINS】「シアーチェックエコバッグ」\550（税込）

コンパクトに折りたためて、ポケットやサブバッグに入れて持ち運びやすいエコバッグ。透け感のある素材のチェック柄が爽やかで、コーデのアクセントにもなりそうなおしゃれ ＆ 便利アイテムです。カラーはブルーとピンクの2色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

Writer：licca.M