

「素敵なCMに仕上がっていて嬉しい」と満面の笑顔を見せる目黒蓮

モトローラブランドアンバサダーの目黒蓮（Snow Man）が30日、都内で開催された『motorola新製品発表会』に登壇。目黒が「motorola razr50」で撮影した思い出の写真を披露した。

【写真】夕日をバックに笑顔を見せる目黒蓮（撮影＝渡辺翔太）

発表会で目黒が披露したのは、前モデル「motorola razr50」で撮影した思い出のプライベート写真。

仕事で訪れたミラノの壮大な自然を捉えた写真を公開。「時間をいただいて、電車で行った」という旅先で、「自然とかの色味を、モトローラがすごい綺麗に映し出してくれる。お気に入りの1枚です」と、その卓越したカメラ性能に太鼓判を押した。

特に注目を集めたのは、メンバーの渡辺翔太が撮影した京都ロケでの１枚。目黒は「京都にしょっぴーとロケに行ったときに、すごく夕日が綺麗だったので撮ってもらいました」とエピソードを告白。夕焼けの美しい色合いが際立つこの写真に、胸が高鳴る“エモさ”が漂った。

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社は、大型アウトディスプレイを搭載した新折りたたみスマホ「motorola razr60」シリーズを10月10日から発売。目黒を起用した新TVCMも同日から放映される。

目黒はCM撮影について「監督さんやスタッフさんとコミュニケーションをとりながら撮ったので、こういう形で素敵なCMに仕上がっていて嬉しい」と満足げな笑顔を見せた。

最後に目黒は「これからもモトローラに興味を持ってくださったりとか、一緒にこの razr60の魅力を深掘っていけたら」と締めくくり、アンバサダーとしての熱意を再確認させた。