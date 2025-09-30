ハーゲンダッツジャパンが、新作ミニカップ「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」を9月30日から期間限定で発売します。さらに、2022年に登場した「悪魔のささやき チョコレート」も再び、発売されます。

「悪魔のささやき」シリーズは、シズル感たっぷりの濃厚系スイーツから着想を得た「手に取らずにはいられない」誘い込まれるような見た目と、「圧倒的な濃厚感」が特長。2022年に、「悪魔のささやき キャラメル」も発売されました。

天使のおさそい「ホワイトチョコレート」は、ホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームに、ミルクコーティングを重ね、ホワイトフィアンティーヌを散りばめた一品。アイスクリームは、バタースカッチとバニラ香料を加え、コク深さがありながらも上品な甘さが楽しめる味わいに仕上げています。ホワイトチョコソースには数ある候補の中から柑橘系の洋酒を厳選し、爽やかな香りが特長的で、華やかさを感じるように設計しています。

一方の悪魔のささやき チョコレートは、チョコレートアイスクリームの中にソルティーチョコレートソースを混ぜ込み、その上に、バターココアソースにまみれたチョコレートクッキーを重ねました。前回から天面のソースとアイスクリームの中のソースを変更し、一口目に感じるインパクトや全体のメリハリを生むような調整を図ることで、さらに“やみつき感”を高めています。

希望小売価格はともに351円（税込み）です。