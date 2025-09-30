SUPER EIGHT・横山裕、弟の職業を報告 「めちゃくちゃ落ちてましたけどね」費用支援に笑顔
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、29日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（後9：00）に出演。弟の充さんの職業を明かした。
【写真】色白つやもち肌！横山裕のショット
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走したことでも記憶に新しい横山。この日の放送では、どこからともなく「きみ兄ちゃん！」との声が聞こえると、充さんがモニター出演していることが明らかに。横山が「お前、マジか！弟です。忙しいのにありがとう」と驚きながらも感謝を伝えた。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也が職業を聞くと、充さんは「今税理士をやってます」と、税理士事務所で勤務していることを伝えた。
スタジオでは「ええ！すごい」「頑張ったね」と驚きの声。上田が横山に「勉強頑張ったんだよね、弟さん」と聞くと、「めちゃくちゃ落ちてましたけどね。落ちたらお金かかるやないですか」と笑顔。「いやらしいことを言うな！」とツッコまれるも、資金面でも支援していたことを説明。充さんは「テストを7回くらい受けて」とし、電話で横山に「また落ちたんやけど…」と連絡していたという。横山は連絡を受け「もう、しゃあないなぁって」と振り返り、支援していたことを明かした。
充さんは「長い人で10年かかる人もいる」としつつ「かなりお世話になりました」と感謝。横山は「僕しかいなかった」と笑顔で答えていた。
【写真】色白つやもち肌！横山裕のショット
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「子ども支援マラソン」を完走したことでも記憶に新しい横山。この日の放送では、どこからともなく「きみ兄ちゃん！」との声が聞こえると、充さんがモニター出演していることが明らかに。横山が「お前、マジか！弟です。忙しいのにありがとう」と驚きながらも感謝を伝えた。
スタジオでは「ええ！すごい」「頑張ったね」と驚きの声。上田が横山に「勉強頑張ったんだよね、弟さん」と聞くと、「めちゃくちゃ落ちてましたけどね。落ちたらお金かかるやないですか」と笑顔。「いやらしいことを言うな！」とツッコまれるも、資金面でも支援していたことを説明。充さんは「テストを7回くらい受けて」とし、電話で横山に「また落ちたんやけど…」と連絡していたという。横山は連絡を受け「もう、しゃあないなぁって」と振り返り、支援していたことを明かした。
充さんは「長い人で10年かかる人もいる」としつつ「かなりお世話になりました」と感謝。横山は「僕しかいなかった」と笑顔で答えていた。