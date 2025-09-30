内田真礼＆石川界人の結婚、業界で祝福の嵐 声優仲間・漫画家「これからもお幸せに〜！」
声優の石川界人と内田真礼が30日、自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。人気声優同士の電撃結婚で、SNS上では声優仲間のほか、漫画家も祝福する大盛り上がりとなっている。
【画像】直筆で伝わる幸せオーラ！石川界人＆内田真礼の結婚報告文
連名の書面で「皆さまへ」の書き出しで「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております」とつづった。
続けて「皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました。同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」と伝え「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と記した。
最後は「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」と決意を新たにし「結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております。未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」とメッセージしている。
内田は、アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役などで知られる人気声優で、実弟は声優の内田雄馬。石川は『ハイキュー!!』影山飛雄役、『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『盾の勇者の成り上がり』岩谷尚文役、『青春ブタ野郎』シリーズの梓川咲太役などで知られる。
最近の共演作品は石川の主演作品『盾の勇者の成り上がり』、『青春ブタ野郎』シリーズで、内田は『青ブタ』シリーズで豊浜のどか役、『盾の勇者』でメルティ役とともにメインキャラクターを担当している。
これにネット上では「真礼さんと界人くんは○○婚と表現するならなんやろな？？
青春ブタ野郎シリーズなのか、盾の勇者の成り上がりなのか」「青ブタ婚と呼ぶべきか、盾の勇者婚と呼ぶべきか」「『青ブタ』婚なのか『盾の勇者』婚なのか問題」などと話題に。Xでは「青ブタ婚」がトレンド入りした。
2人の結婚に内田真礼の弟で声優の内田雄馬はXで「おめでとう姉さん よろしく義兄さん」と祝福。内田雄馬と結婚した日高里菜もXで「2人ともおお！おめでとううっ」と夫婦で祝った。
声優仲間も反応し、花江夏樹は「おめでとーーーーう！」、村瀬歩は「めでたーーーい！」、千葉翔也は「界人さんおめでとうございます！！！お幸せに！」、岩男潤子は「真礼ちゃん ご結婚おめでとうございます」、洲崎綾は「すごい！めでたいねえぇぇ 真礼ちゃんおめでとう」と祝福した。
また、内田の出演作品『ドメスティックな彼女』の原作者・流石景は「えー！真礼さん！！おめでとうございますー！！！ 真礼さんにはドメカノがアニメになる前、マガジン本誌のアフレコ企画から瑠衣の声を担当していただきました！ これからもお幸せに〜！」と結婚を喜んだ。
